Dem 1. FC Lok Leipzig merkte man in der gesamten Partie die Strapazen der Englsichen Woche an. Die Sachsen waren meist einen Schritt zu spät und konnten nur noch zusehen. Hier behauptet Streli Mamba (vor./Cottbus) den Ball gegenüber Hiromu Watahiki (hin./Leipzig). Bildrechte: IMAGO

Im Stadion der Freundschaft hielten die Sachsen von Anfang an dagegen und versuchten mit einem frühen Pressing die „Kombinationsmaschine“ der Cottbuser zu unterbinden. Und das gelang in den ersten Minuten auch ganz gut. Erst später wurden die Hausherren stärker und kamen durch die quirligen Fabio Viteritti und Streli Mamba zu aussichtsreichen Chancen. Der Letztgenannte scheiterte im Eins gegen Eins am stark reagierenden Lok-Torwart Benjamin Kirsten (14.). Den Sachsen merkte man den spielerischen Mehraufwand der Englischen Woche an. Das Hauptaugenmerk lag im passiven Arbeitsbereich. Offensiv konnte sich der FCL keine Chancen herausspielen. Kurz vor der Halbzeitpause sollte sich diese defensive Spielweise noch rächen. Nach einem ziemlichen „Gewühle“ im Lok-Strafraum stand Maximilian Zimmer goldrichtig und schob zur Führung für den Staffelprimus ein (39.).