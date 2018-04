Jubel, Trubel, Heiterkeit. Nach dem 1:0-Führungstreffer von Moritz Broschinski zeigten die Cottbuser ihre heimstärke und hatten die Partie über weite Strecken voll im Griff. Bildrechte: IMAGO

Im Spitzenspiel zwischen dem vorzeitigen Regionalliga-Nordost-Meister FC Energie Cottbus und dem Tabellendritten FSV Wacker Nordhausen, gab es für die Zuschauer im Stadion der Freundschaft ein offenes Spielchen zu beobachten. Die Thüringer kamen durch Nils Pichinot zu ihrer ersten Chance. Der scheiterte aber mit seinem Seitfallzieher deutlich im Abschluss (15.). Wenige Minuten später machten es die Hausherren deutlich effizienter und gingen durch Moritz Broschinski in Führung, der nach einem Steilpass von Jonas Zickert nur noch einschieben musste (31.). Das ließ die Partie klar in Richtung der Energie kippen. Ab diesem Zeitpunkt an gaben die Hausherren das Spieltempo an – der FSV konnte nur noch reagieren.



Doch die Mannschaft von Volkan Uluc brachte im zwieten Abschnitt noch einmal alle Kraftreserven auf den Platz und drückte die Hausherren in ihre eigene Hälfte. Es fehlte jedoch das letzte Stückchen Genauigkeit im Abschluss. So scheiterte unter anderem Joy Lance Mickels mit seinem Freistoß aus 20 Metern äußerst knapp (54.). Für den umjubelten Ausgleich sorgte Jerome Propheter, der nach einem Eckball am höchsten sprang und zum 1:1 einköpfte (66.). Jedoch nur ein kurzer Moment der Freude, denn die Hausherren legten sofort nach und gingen erneut in Führung. Der erst drei Minuten zuvor eingewechselte Streli Mamba legte einen unwiderstehlichen Sprint hin und brachte mit seinem 17. Saisontreffer den FSV erneut in Rückstand (71.). Von diesem Rückschlag konnten sich die Thüringer nicht mehr erholen und zogen in Cottbus den Kürzeren.