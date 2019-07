Das sollte sich in der zweiten Hälfte ändern. Nach einer Ecke traf McMoordy Hüther aus dem Gewühl schnell zum 1:0 (52.). Viktoria hatte diverse weitere Chancen, Rudolf Ndualu verwandelte eine davon nach einem Konter zum 2:0 (76.). Die Erfurter wirkten nun platt, die Berliner waren dem 3:0 näher als RWE dem Anschluss. Am Ende ging der Sieg für die Hausherren in Ordnung.

Thomas Brdaric (Erfurt): "Wir haben uns das natürlich etwas anders vorgestellt, denn wir sind hierher gekommen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Das sah in der Anfangsphase auch noch gut aus und ging in die richtige Richtung. Da haben wir Druck aufgebaut und das Spiel in unsere Hand genommen. Da musst du hier eigentlich in Führung gehen gegen eine Mannschaft, die dann in der zweiten Halbzeit natürlich auch für Akzente sorgen kann. Da hatten wir einfache Ballverluste nach vorne und haben den Gegner immer wieder eingeladen. Ich werde der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen, dass sie nicht alles versucht hat."



Bendetto Muzzicato (Berlin): "Es haben hier heute zwei gute Mannschaften gespielt. In der ersten Halbzeit hatten wir ein bisschen Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind, kommen dann aber mit der richtigen Idee aus der Pause und gehen in Führung. Danach haben wir einige gute Chancen nicht genutzt, da kann der Gegner auch zurückkommen. Dann steht es auf einmal 1:1 und dann kann das Spiel auch drehen."