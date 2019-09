Germania Halberstadt hat sich in Fürstenwalde klar mit 0:3 (1:0) geschlagen geben müssen. Vorne mangelte es komplett am Durchsetzungsvermögen, hinten sorgte ein Ex-Kicker von Rot-Weiß Erfurt für große Probleme.

Germania-Coach Sven Körner hatte in der Startelf zwei Änderungen vorgenommen. Statt Stefan Korsch durfte Batikan Yilmaz in der Offensive ran, Jannis Pläschke vertrat Justin Bretgeld im defensiven Mittelfeld. Insgesamt begann die Partie recht flott, beide Teams wollten nach vorne. Doch mit zunehmender Spieldauer wurde klar, dass Fürstenwalde dabei zu deutlich mehr Abschlüssen kam. Germania verlor einfach zu viele Bälle im Dribbling und lief dadurch in Konter. Nachdem Mateuzs Ciapa zuvor erst knapp das Tor verfehlte, wurde seine kurz darauf folgende Flanke von rechts zur Vorlage für Darryl Geurts. Der Ex-Erfurter musste das Leder aus Kurzdistanz nur reindrücken – 1:0 für Union (28.).



Gleich darauf hätte es noch schlimmer kommen können. Zunächst legte Keeper Neufeld den Hausherren fast den Ball auf (41.), dann verpasste Ex-Lok-Leipzig-Spieler Paul Maurer eine scharfe Hereingabe von Linksverteidiger Tim Häußler (42.). Zur Halbzeit hatte Körner wohl genug vom relativ uninspirierten Auftritt seiner Jungs gesehen. Er wechselte gleich doppelt, brachte Korsch und Tchakoumi Essengue für Kimbyze-Kimby Januario und den angeschlagenen Pläschke, der mit Verdacht auf Nasenbeinbruch untersucht werden muss. Nach nur knapp zehn Minuten stand Halberstadt wieder auf dem Platz, da war die Pausen-Ansage kurz und knackig.