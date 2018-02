In der 13. Minute gingen die Neugersdorfer in Führung, als Josef Marek eine Flanke von Jaroslav Dittrich aus Nahdistanz einköpfte. Die Hauptstädter erhöhten nach dem Rückstand die Schlagzahl und belohnten sich mit dem Ausgleich durch Elezi, der einen Ballverlust der Gastgeber bestrafte und aus 15 Metern ins untere rechte Eck einnetzte (29.). Auch danach investierten die Berliner mehr, doch weitere Treffer gelangen bis zur Pause nicht.

In der zweiten Hälfte wurde der FCO etwas aktiver. Berlin zeigte dennoch die reifere Spielanlage. Größtes Manko beider Teams war aber das Kreieren von klaren Chancen. So dauerte es bis zur 65. Minute, als Marek mit einem Drehschuss aus zwölf Metern BAK-Keeper Jakub Jakubov zur Glanztat zwang. Zehn Minuten später hatten die Gastgeber großes Glück, als FCO-Schlussmann Aubele den Berliner Oliver Hofmann anschoss und der Ball nur knapp am Gehäuse vorbeitrudelte.

In der 82. Minute landete die Kugel dann doch noch im Tor der Gastgeber. Dabei versenkte Öczan das Spielgerät aus 13 Metern flach in die Maschen. Neugersdorf forcierte in der Schlussphase nochmals alle Kräfte. So verfehlte der mit nach vorn geeilte Aubele in der Nachspielzeit das Tor aus 17 Metern (90.+1), ehe Marek Sekunden vor dem Abpfiff aus Nahdistanz am glänzend reagierenden Jakubov scheiterte (90.+3).