Es war der dritte Versuch, die Partie zweier Kellerkinder über die Bühne zu bringen. Da der Hauptplatz in Neugersdorf noch unbespielbar ist, wurde erneut auf den Kunstrasenplatz in Ebersbach ausgewichen. Das Spiel entwickelte sich so, wie erwartet. Es gab viel Tempo, Einsatz und wenig Spielkultur. Der erste kleine Aufreger ereignete sich in der zwölften Minute, als der Neugersdorfer Bocar Djumo aus 20 Metern abzog, der Ball aber geblockt wurde. Dann aber gab es zwei echte Highlights: Zunächst eine tolle Kombination der Gastgeber in der 25. Minute über die linke Seite, die scharfe Eingabe von Djumo konnte aber Dennis Balser aus Nahdistanz nicht verwerten. Keeper Stefan Schmidt reagierte glänzend. Nach der anschließenden Ecke köpfte Milan Matula knapp drüber. Auerbach bekam nach einem Freistoß kurz vor der Pause eine Doppelchance serviert. Doch Thomas Stock und Vaclav Heger scheiterten jeweils per Kopf am stark reagierenden Schlussmann Samuel Aubele.