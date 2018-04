Neugersdorf kam mit viel Elan aus der Kabine

Die Elf von Trainer Manfred Weidner kam mit viel Schwung aus der Kabine und erarbeitete sich in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs viele Möglichkeiten. Stephan Vachousek erzielte nach einer Löwe-Ecke den ersten Treffer des Tages (56.). Die Führung war zu dem Zeitpunkt verdient. Der FCO blieb weiter am Drücker und hatte das Spiel im Griff. Erst in der Schlussphase kamen die Gäste das ein oder andere Mal durch den eingewechselten Sanogo vors Tor von Samuel Aubele. Doch die Defensive vom FC Oberlausitz konnte die meisten Situationen problemlos bereinigen.

Mit dem letzten Konter der Partie erhöhten die Hausherren auf 2:0. Dennis Blaser besorgte den Endstand per Kopf. Der Sieg geht insgesamt in Ordnung für die Hausherren, die damit 36 Punkte auf dem Konto haben. Da auch Chemie und Budissa im Abstiegskampf punkteten, war der Heimsieg für die Oberlausitzer umso wichtiger.

Die Stimmen zum Spiel:



Miroslav Jagatig (Altglienicke): "Wir haben in der ersten Halbzeit das Spiel im Griff gehabt, haben den Gegner gut bewegt und den Ball laufen lassen. Wir hatten dann so drei, vier Möglichkeiten und haben uns in der Halbzeit viel vorgenommen. Aber Neugersdorf wollte dann in den ersten 20 bis 25 Minuten der zweiten Halbzeit das Tor mehr. Da waren sie ganz klar überlegen. Manchmal ist Fußball nicht nur schön spielen und man muss die Arme hochkrempeln. Das hat Neugersdorf in diesen 25 Minuten eindrucksvoll bewiesen."