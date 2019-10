Erfurt begann spielbestimmend

Erfurt begann vor 2.082 Zuschauern im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion spielbestimmend. Die Gäste kontrollierten den Ball, hatten aber Schwierigkeiten, sich gegen tief stehende und gut verteidigende Babelsberger klare Torchancen herauszuarbeiten. Stattdessen tankte sich Pieter Wolf auf der anderen Seite im Eins-gegen-eins durch, scheiterte aber aus Nahdistanz an RWE-Keeper Jannick Theißen (8.). Wenig später machte es Tom Nattermann besser und traf zur 1:0-Führung für die Gastgeber (20.).

Frühe Führung für die Hausherren. Tom Nattermann besorgte das 1:0 für den SV Babelsberg (20.). Bildrechte: imago images/Jan Huebner Anschließend positionierten sich die Gäste offensiver, Babelsberg stand tief und lauerte auf Konter. Mit zunehmender Spieldauer gerieten die Angriffsversuche der Thüringer aber zunehmend ungenau. Wie schon gegen Chemie offenbarte die Mannschaft massive Probleme im Angriffsdrittel.

Babelsberg vergibt vier Großchancen

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Erfurt dominant, aber ohne Zug zum gegnerischen Tor. Bis auf einen Distanzschuss von Rico Gladrow, den sein Namensvetter Marvin Gladrow im Babelsberger Tor problemlos hielt, kam von den Thüringern nicht viel. Stattdessen vergab Tom Nattermann mehrfach die Chance zur Entscheidung: Erst scheiterte der Torjäger per Handelfmeter an Theißen (62.), dann vergab er zwei weitere Großchancen (71./76.), schließlich traf er nur den Pfosten (79.). Erfurt-Trainer Thomas Brdaric Bildrechte: imago images / Karina Hessland

Der Moment des Francis Adomah

Und dann kam der Moment des Francis Adomah: Nur eine Minute nach dem Pfostenschuss bekam Erfurts Linksverteidiger den Ball und hielt aus der Distanz einfach mal drauf. Der Ball segelte über Gladrows Kopf hinweg zum 1:1 (80.). Erfurt glich aus dem Nichts aus.

In der Schlussphase versuchten dann beide Mannschaften, den Sieg zu erzwingen. Kevin Pino Tellez (83.) und der stürmende Verteidiger Pierre Becken (89.) vergaben weitere Möglichkeiten für Erfurt. Auf der anderen Seite rettete Theißen den Punkt in letzter Minute mit einer Glanzparade (90.). In einer dramatischen Nachspielzeit sah Pino Tellez anschließend noch Rot wegen eines rüden Foulspiels (90.). Erfurter Kickers Francis Adomah erzielte den 1:1-Ausgleich (80.). Bildrechte: imago/Karina Hessland

Stimmen zum Spiel:

Thomas Brdaric (Erfurt): „Glücklicher Punkt, muss ich sagen, nach den sehr guten Möglichkeiten von Babelsberg. Aber das ist nicht das ganze Spiel. Das ganze Spiel betrachtet waren wir in der ersten Halbzeit klar die bessere Mannschaft. Dann brauchst du Cleverness, Zielstrebigkeit. Da stellen wir uns nicht sehr gut an. Und dann kommt eine Aktion von Babelsberg, da denkst du, du bist im falschen Film. Dann haben wir in der Halbzeit gesagt: Wir müssen genau so weiterspielen. Und dann einfach mal schießen, schießen, schießen. Es ist ein großes Rätsel, warum der eine oder andere mal nicht zielstrebig aufs Tor schießt. Ein Sonntagsschuss von Adomah rettet uns dann den Punkt. Wir können uns auch bei Jannick Theißen bedanken. Wenn Mister Kollege noch was dazu sagen will, dann bitteschön.“