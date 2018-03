Beide Teams taten sich schwer, Struktur in ihr Spiel zu bekommen. Sowohl der FSV als auch die BSG waren in ihren Angriffen zu ideenlos und ungenau. Nur selten fanden sie den Weg in den gegnerischen Strafraum. Manuel Wajer hatte nach elf Minuten die erste Gelegenheit, platzierte seinen Schuss aus Nahdistanz aber nicht gut genug. Kurz darauf hatten auch die Gastgeber eine gute Chance durch ihren besten Torschützen Daniel Becker. Der Ex-Lok-Leipzig-Akteur verfehlte mit einem Schuss aus halblinker Position das Gehäuse nur knapp (13.).

Danach blieb es die angesprochene, fahrige Partie mit wenig Spielfluss und seltenen Abschlüssen. Einen richtigen Abschluss gab es erst nach 28 Minuten wieder. Ahmet Sagat beförderte einen Direktabnahme jedoch genau in die Arme von BSG-Keeper Julien Latendresse-Levesque. Die Messestädter schafften es im ersten Durchgang noch einmal Gefahr auszustrahlen: Doch die Schussversuche von Bunge und Stelmak wurden geblockt (36.).

Chemie im zweiten Abschnitt verbessert

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Chemie im Vorwärtsspiel verbessert und erarbeitete sich zunehmend gute Möglichkeiten. In der 67. Minute war es endlich so weit: Nach einer geklärten Ecke kam Pierre Merkel an den Ball. Sein Schuss landete über Umwege bei Stelmak, der die Kugel aus Nahdistanz über die Linie beförderte.