Bereits in der ersten Hälfte zeigte der FCO, der mit einem 4-2-3-1 aufspielte, deutlich mehr Engagement. Innerhalb der ersten zwanzig Minuten hatten Dennis Blaser, Milan Matula und Antonin Rosa eine Reihe an guten Chancen aus dem Spiel, doch das 1:0 aus Sicht der Gäste erzielte Stepan Vachousek in der 27. Minute durch einen Freistoß. Danach zogen sich die Lausitzer etwas zurück, ohne jedoch den Luckenwaldern das Spiel zu überlassen. In dieser Phase traf Justin Leonard Löwe das 2:0 mit einem schönen Distanzschuss aus 25 Metern (37.). Vom FSV kam zu bis dahin nicht viel. Einzig Torhüter Konstantin Filatow sorgte mit starken Paraden dafür, dass seine Mannschaft nicht noch mehr ins Hintertreffen geriert.

Nach der Pause zeigte sich ein kaum verändertes Bild. Neugersdorf hatte deutlich mehr vom Spiel, doch mit 100 Prozent gingen die Spieler von Manfred Weidner nicht mehr zu Werke, was in Anbetracht des Restprogramms in der Regionalliga als durchaus verständlich angesehen werden kann. Dennoch gelang den Gästen in der 78. Minute ein weiterer Treffer, als Löwe nach einigen turbulenten Szenen im Luckenwalder Strafraum den Ball im rechten langen Eck versenkte. Die 187 Zuschauer in Luckenwalde sahen indes noch den ersten Abschluss des FSV in der 81. Minute. Da aber kein Spieler der Brandenburger den abgeprallten Ball nach einem Distanzschuss von Daniel Becker erreichte, blieb es beim 0:3-Endstand im Werner-Seelenbinder-Stadion.