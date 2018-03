In einer munteren ersten Hälfte spielte das Schlusslicht gut mit, doch der Ex-FCL-Akteur Daniel Becker (9./42.) sowie Takahiro Tanio (21.) vergaben ihre Schusschancen. Auf der Gegenseite schob Djamal Ziane eine Eingabe von Robert Berger zur Führung ein – 1:0 (11.). Eine Maik-Salewski-Flanke köpfte der Stürmer an die Querlatte der Hausherren (37.). Paul Maurer zirkelte einen Freistoß von der Strafraumgrenze haarscharf rechts am FSV-Gehäuse vorbei (30.).

Das 1:0 in Luckenwalde war Djamal Zianes sechstes Saisontor. Bildrechte: IMAGO