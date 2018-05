Bautzen versuchte es oft mit langen Bällen. Damit überbrückten die Gäste zwar schnell das Mittelfeld, die Kugel fand aber selten einen Abnehmer. Dann setzte aber Tony Schmidt zu einem cleveren Lauf an. Er startete aus der eigenen Hälfte, spielte einen Doppelpass mit Kevin Bönisch und glich zum 1:1 aus (41.). Der Toptorjäger Bautzens, der im Hinspiel zweimal getroffen hatte, markierte seinen zwölftes Treffer in dieser Regionalliga-Saison.

Andreas Petersen (Halberstadt): "Auch ich muss sagen, dass mir das Spiel meiner Jungs im ersten Durchgang nicht gefallen hat. Wir sind etwas glücklich nach einem Standard in Führung gegangen und ich bin in der Kabine laut geworden, um die Jungs noch einmal einzunorden. Sicher zährt das Programm der letzten Wochen, doch wir haben nichts zu verschenken. So wie es die letzten 20 Minuten lief, hätte ich es mir über die volle Distanz gewünscht. Der Sieg ist sicher etwas zu hoch ausgefallen, aber wir sind schon verwundert, dass Bautzen hier nicht mehr Gegenwehr geliefert hat. Das war für mich ein schöner Schlusspunkt hier zu Hause, doch wir wollen auch in Luckenwalde noch etwas holen."