Schon vor der Begegnung hatte es Blitz und Donner gegeben. Unmittelbar vor dem Anpfiff blitzte es erneut. Schiedsrichter Steven Greif (Westerhausen) pfiff denn auch nach nur 17 Sekunden wieder ab. Beide Teams begaben sich zu einer rund 50-minütigen Pause in und an die Katakomben. Teilweise schüttete es wie aus Kübeln. Vereinzelte Blitze waren auch immer wieder zu beobachten. Die Stadionregie mit dem honorigen Stadionsprecher Bernd Waldow versuchte mit Songs wie "Love is in the air" den Wettergott milde zu stimmen. Aber vergeblich.