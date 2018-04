Mit zunehmender Spielzeit wurde Halberstadt präsenter und ging kurz vor der Pause in Führung. Nach einem Zuspiel von Tom Nattermann umkurvte Kay Michel Lok-Kapitän Markus Krug und schloss trocken zum 1:0 ab (39.). Mit dem Halbzeitpfiff hätte Germania fast noch erhöht, doch Krug rettete vor der Linie.

Nach dem Seitenwechsel blieb es ein munteres Spiel, in dem zunächst die Abschlüsse fehlten. Dann stand der Leipziger Robert Zickert im Mittelpunkt. Zunächst köpfte er knapp am Kasten vorbei, dann flog er nach Foul an Gillian Jurcher mit der "Ampelkarte" vom Platz (72.).