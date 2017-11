In der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild: Beide Teams leisteten sich enorm viele Fehler. Allerdings waren die erfahrenen Gäste im zweiten Spielabschnitt in der Lage, daraus auch Kapital zu schlagen. So erzielte Shala spektakulär per Fallrückzieher den Ausgleich (54.). Nur vier Minuten später schlugen die Gäste erneut zu. Okada setzte sich rechts durch und erzielte die Führung für Babelsberg.

In der 68. Minute bauten die Filmstädter ihre Führung aus. Nach einem Halberstädter Ballverlust kombinierten sie sich sehenswert vor das Tor, wo Schmidt auf 1:3 erhöhte. In der Nachspielzeit erhöhte Babelsberg auf 1:4. Wieder war Schmidt der Torschütze.

So gab es am Ende eine deutliche 1:4-Niederlage in einem Spiel auf überschaubarem Niveau. Babelsberg war in der Lage, die Fehler der Hausherren auszunutzen. Am Ende viel das Ergebnis etwas zu hoch aus.

Stimmen zum Spiel:

Almedin Civa (Babelsberg): "Wir haben beobachtet, welche starke Runde Halberstadt als Aufsteiger spielt und insbesondere wie sie sich aufs Kontern verstehen. Wir haben von Beginn an versucht, mit Spielkontrolle dem Einhalt zu gebieten und glaube, wir hatten auch mehr Spielanteile. Allerdings stach ein Konter, von uns mit einem kapitalen Fehler begünstigt. Und wir haben dann Glück, dass Minuten später eine Abseitsstellung das mögliche 2. Halberstädter Tor verhindert. Wir haben in der 1. Halbzeit nur eine Chance durch Schmidt erarbeitet. Das war zu wenig. Und entsprechend fiel die Ansage zur Pause aus. Wenn man bedenkt, dass uns einige Leute fehlen, haben es die Jungs hinten heraus gut gespielt und sich einiges an Selbstvertrauen geholt, was der jungen Mannschaft nach den vielen Unentschieden richtig gut tun sollte."