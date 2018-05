Fürstenwalde vergibt zwei Hochkaräter

Nach ausgeglichenem Spiel in der Anfangsphase übernahmen die Fürstenwalder das Zepter. Die Germania war mit Abwehraufgaben gebunden und kam bei zwei kreuzgefährlichen Aktionen der Fürstenwalder mit Glück ungeschoren davon. Zunächst verhinderte Germania-Keeper Guderitz bei einem Kopfball von Breitfelder mit der linken Hand den Einschlag (12). Wenig später lenkte Guderitz nach einem Flachschuss von Breitfelder mit einem Blitzreflex das Leder um den Pfosten.



Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis sich die Germania besser sortierte. Und da war sie dann auch, die Möglichkeit für Halberstadt zur Führung. Twardzik enteilte seinen Verfolgern und flankte in den Strafraum. Beil rutschte rein, Fürstenwaldes Torwart Birnbaum klärte per Fuß vor der Linie. Mit 0:0 wurden die Seiten gewechselt. Bildrechte: IMAGO

Die Germania dreht auf

Das Petersen-Team kam wie ausgewechselt aus der Kabine und begann wie die Feuerwehr. Nach einem Oschmann-Freistoß in der 47. Minute knallte Blume die Kugel an die Latte. Der hatte noch nicht gesessen, aber dafür eine Minute später. Hofgärtner servierte in die Mitte, dort stand Beil sträflichst ungedeckt und vollendete aus Nahdistanz zur Halberstädter Führung.



Die Gastgeber behielten weiterhin die Oberhand, ohne sich aber die ganz großen Hochkaräter zu erarbeiten. Dafür halfen die Brandenburger etwas mit. Zehn Minuten vor Ultimo wurde Beil von zwei Union-Spielern im Strafraum zu Fall gebracht – der eine zog, der andere ließ das Bein stehen – und es gab Elfmeter. Twardzik, der die Halberstädter verlassen wird und zum BFC Dynamo wechselt, schritt zur Tat und schickte Birnbaum in die andere Ecke – 2:0. Ein durchaus verdienter Sieg für die Germania.

Das sagten die Trainer

Matthias Maucksch (Union Fürstenwalde): "Glückwunsch an Halberstadt. Wir wussten, dass es nicht einfach werden würde, sind aber trotzdem sehr gut in die Partie gekommen und hatten zwei Riesenmöglichkeiten zur Führung. Damit hätten wir den Gegner noch weiter in Bedrängnis gebracht. So blieb es bei einer spielerischen Überlegenheit ohne Tore. Im zweiten Durchgang leisten wir uns einen individuellen Fehler und gerieten schnell in Rückstand. In der Folge hatten wir dann kaum Zugriff auf das Spiel. Komisch, das Wunderlich keinen Elfmeter bekam, wo fast im Gegenzug konsequent gepfiffen wurde. So etwas hat uns diese Saison schon sechs Punkte gekostet. Ich bin einfach nur froh, dass diese Spielzeit endlich zu Ende geht. Wir werden das abschütteln und gegen den BFC einen vernünftigen Schlusspunkt setzen."