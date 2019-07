In der zwiten Hälfte steigerte sich Germania und drehte die Partie. Zunächst gelang Yilmaz nach einem Sololauf von Tino Schulze der Ausgleich (52.). Danach markierte der Neuzugang mit der Innenseite die Führung der Hausherren (58.).



Nach einer knappen Stunde begann es stark zu regnen. Doch beide Teams machten das Beste aus den anspruchsvollen Bedingungen und lieferten sich eine Wasserschlacht. Meuselwitz erhöhte das Risiko, Halberstadt vergab die Chance zur Entscheidung. Der ZFC glaubte an sich und rettete in der Nachspielzeit einen glücklichen Punkt: Dartsch köpfte eine Freistoßflanke des eingewechselten Rene Weinert zum Ausgleich in die Maschen (90.+3).



Für beide Teams geht es bereits am Wochenende wieder um Punkte. Während Halberstadt am Sonnabend zu Aufstiegskandidat Berliner AK reist, hat Meuselwitz am Sonntag gegen Lichtenberg 47 ein Heimspiel.

Heiko Weber (Trainer Meuselwitz): "Beide Mannschaften haben viel abgeliefert. In der ersten Halbzeit haben wir die Räume eng gemacht und gut nach vorn gespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir die Ordnung verloren und sind durch zwei tolle Aktionen in Rückstand geraten. Alexander Dartsch ist oft nicht zu sehen. Wir wissen aber, dass er immer ein Tor machen kann. Halberstadt hat toll erspielt."

Sven Körner (Trainer Halberstadt): "In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut im Spiel. Durch einen individuellen Fehler von Twardzik sind wir in Rückstand geraten. Die Phase war von uns nicht so stabil. In der zweiten Halbzeit haben wir für 'Twardze' gespielt. Mit vielen Sprints und hoher Intensität - so wollen wir Fußball spielen. Da kann ich der Mannschaft ein Kompliment aussprechen. Schade, dass wir das nicht über 90 Minuten hinbekommen haben. Von der Stimmung bin ich geflasht. Schön, dass wir im Heimspiel so eine Leistung abliefern konnten."