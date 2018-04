In der Pause musste ZFC-Coach Heiko Weber deutliche Worte gefunden haben, denn seine Mannschaft kam deutlich engagierter zurück auf den Platz. Janik Mäder belohnte diese Bemühungen mit seinem Ausgleichstreffer in der 66. Minute, als er sich leichtfüßig im Halberstadter Strafraum durchsetzte und Germania-Schlussmann Fabian Guderitz keine Chance ließ. Nach einer Phase, in der beide Mannschaften sich mehr auf die Defensive verlegten, hatte Halberstadts Philipp Blume in der 89. Minute die erneute Führung auf dem Fuß, doch sein Schuss landete lediglich an der Latte.