Doch bei allen Leistungsunterschieden dürfte die "Loksche" vor einer gewaltigen Herausforderung stehen. Der Leipziger Express wird sich – dafür steht die Zugfahrt nach Auerbach quasi stellvertretend – im Vogtland auf unwegsamem Gelände beweisen müssen. Denn die Auerbacher spielen gegen favorisierte Mannschaften gern die Rolle des unbequemen Widersachers. Das mussten die Leipziger beispielsweise in der vergangenen Saison leidvoll erfahren, als sie im September 2018 beim VfB 0:1 verloren . Kurze Zeit später revanchierten sie sich an Ort und Stelle mit einem deutlichen 4:1 im Sachsenpokal .

Allerdings hat der FCL in dieser Saison bereits bewiesen, dass er auch schwierige Strecken gut meistern kann – wie zuletzt am Freitag beim 2:0 gegen Optik Rathenow . Entsprechend ordneten Trainer und Spieler die drei Punkte nach dem Spiel ein. "Gegen Optik zu spielen, ist eklig", sagte Torhüter Lukas Wenzel. Und Trainer Björn Joppe ergänzte: "Wir wussten, dass wir viel Geduld haben müssen." Diese Qualität werden sie wohl auch in Auerbach benötigen.

Dort im Vogtland ist man dagegen schon froh darüber, überhaupt mal wieder gewonnen zu haben. Beim 4:1-Überraschungscoup in Cottbus kehrte die zuvor noch punktlose Mannschaft von Trainer Sven Köhler endlich in das Kostüm des unbequemen Widersachers zurück. Nun soll das Erfolgsstück auf heimischer Bühne fortgesetzt werden – allerdings weiter unter schwierigen Vorzeichen, fehlen dem Kader doch nach wie vor die beiden Stammtorhüter Stefan Schmidt und Maximilian Rosenkranz sowie die Leistungsträger Hendrik Wurr und Sebastian Schmidt.

Auch der ZFC Meuselwitz ist am Dienstagabend gefragt. Heiko Webers Team, das am vergangenen Mittwoch immerhin Rot-Weiß Erfurt in dessen heimischen Steigerwaldstadion mit einem 2:1-Auswärtssieg überrumpelt hatte, empfängt bereits um 18:30 Uhr (im Liveticker auf www.sport-im-osten.de) Loks momentan ersten Verfolger. Hertha BSC II stellt sich bei den Zipsendorfern vor und bringt die derzeit torgefährlichste Offensive der Liga mit. Bereits 18 Mal ließen es die Hauptstädter in den fünf Partien in den gegnerischen Kästen klingeln.