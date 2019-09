Jagatic muss also mit seinem Team am Mittwochabend in Halberstadt ran - und weiß am Tag vorher noch nicht, wer mitfährt. "Ich kann noch nicht sagen, wer es am Mittwoch pünktlich nach der Arbeit zum Abfahrtstermin schafft. Es kann sein, dass ich auf einige Spieler verzichten muss", sagte Jagatic.



Ganz sicher verzichten muss der 43-jährige Coach auf Kapitän Stefan Karau. Der Abwehrchef zog sich ausgerechnet beim Flutlicht-Benefizspiel in Frankfurt eine Leistenzerrung zu und ist noch nicht wieder fit. Zudem kann Jagatic noch nicht mit den ebenso verletzten Benjamin Schmidt, Andy Wendschuch, Pascal Bekker und Sebastian Berg nach Halberstadt reisen. Möglich, dass der Chemie-Coach ein Rumpfteam im Friedensstadion auf das Feld schicken muss.