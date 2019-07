In der Folgezeit tat sich der ZFC schwer, auf den Rückstand zu reagieren. Bis auf einen Schuss von Francesco Lubsch, der von der Strafraumgrenze draufhielt, aber knapp vorbeizielte (41.), strahlten die Gastgeber kaum Gefahr aus. Dann aber – quasi mit dem Halbzeitpfiff – fiel Fabian Stenzel nach einem Zweikampf im Strafraum, Schiedsrichter Max Burda entschied auf Elfmeter. Stenzel lief selbst an und verwandelte sicher ins linke untere Eck (45.).

Matthias Maucksch (Fürstenwalde): "Wir wollten etwas mitnehmen, wussten aber nicht, wo wir stehen. Wir wollten Kompaktheit und Schnelligkeit über die Außen. Am Ende war es ein Standard, der natürlich eingeübt war. Alle waren bemüht, und am Ende sind wir zufrieden, dass wir einen Punkt mitnehmen. In der zweiten Halbzeit war Meuselwitz aktiver, aber wir hatten auch die Möglichkeit."



Heiko Weber (Meuselwitz): "Wir haben eine junge Mannschaft, die noch nicht weiß, wo sie steht. Fürstenwalde macht es jedem Gegner schwer. Wir haben in den ersten 20, 30 Minuten so gespielt, wie wir spielen können. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir hundertprozentige Chancen. Ich bin mit der Leistung der Mannschaft zufrieden."