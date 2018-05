Im Amateur-Stadion auf dem Olympia-Gelände begann Chemie offensiv, Heinzes Nachschuss klärte Keeper Brüggemeier (6.). Der Gegner nutzte gleich seine erste Gelegenheit: Pronichev schob nach einem schnellen Spielzug ein (11.). Zum Leidwesen der rund 700 Chemie-Anhänger ging es so weiter, Chemie vergab, Hertha traf. Erneut Heinze scheiterte, diesmal aus drei Metern an Brüggemeier (16.). Auf der Gegenseite machte wieder der Deutsch-Russe Pronichev nach einem Konter das 2:0 (16.). Der U21-Nationalspieler Russlands erzielte sein 15. Tor im 18. Regionalliga-Spiel. So einen Mann hat das Team von Dietmar Demuth nicht in seinen Reihen. Nach einem Lupfer, den ein Leipziger noch klären konnte, hätte der 20-Jährige fast noch einmal getroffen (36.). Dazwischen lag das 1:2 in der Luft, doch der frei stehene Wajer legte quer statt abzuziehen (31.). Ein Spiegelbild der bisherigen Saison: In der Hinrunde hatte die BSG-Offensive nur neun Tore in 17 Partien zustande gebracht und auch in der guten Rückrunde waren es auch nur zwölf Tore. Das brach den Leutzschern das Genick.