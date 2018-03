Der Sohn von Jürgen Klinsmann, Hertha-Torwart Jonathan Klinsmann, hatte ein äußerst ruhiges Spiel. Der FC Oberlausitz Neugersdorf hatte gegen das druckvolle Spiel der Hertha-Youngster nichts entgegenzusetzen. Bildrechte: IMAGO

Der eiskalte Winter hat die Regionalliga Nordost fest im Griff. Acht von neun Partien wurden abgesagt. Lediglich der FC Oberlausitz Neugersdorf konnte spielen und das dank eines beheizbaren Kunstrasenplatzes am Olympiapark in Berlin. Es sollte eine schwere Partie werden. Im ersten Abschnitt spielte fast nur die „kleine“ Hertha. Vor allem der russische Neuzugang Maximilian Pronichev sorgte ständig für Gefahr. Scheiterte jedoch an FCO-Goalie Samuel Haubele (7./8.). Kurze Zeit später war es dann soweit. Nach einer Ecke von Maurice Covic spitzelte Lukas Kraeft den Ball für die Gäste in das Netz (13.). Auch danach fanden die Blau-Weißen kein Mittel, um die Hertha in Gefahr zu bringen. Die Hausherren setzten sogar noch ein Tor drauf durch Pronichev, der Haubele aus spitzem Winkel keine Chance ließ (39.).