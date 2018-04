Sieg-Traum platzt in letzter Sekunde

Harter Kampf in der ersten Halbzeit der Partie. Auerbach hielt von Beginn an gut mit und ging jedem Ball nach. Hier geht es rund zwischen Marcin Sieber (li./Auerbach) und Sinan Kurt (re./Hertha). Bildrechte: Marcus Schädlich Im Stadion auf dem Wurfplatz sahen die Zuschauer von den ersten Spielminuten an eine offensiv geführte Partie. Die Gäste aus dem Vogtland versteckten sich keineswegs und versuchten durch frühes Pressing, das gefährliche Kombinationsspiel der Hertha-Amateure zu unterbinden. Und das gelang auch ganz gut. Die Offensive der Berliner um Rückkehrer Julian Schieber, der nach über einem Jahr Verletzungspause Spielpraxis bei der U23 sammelte, kam nur vereinzelt zum Zuge. So war es Shawn Kauter, der VfB-Goalie Stefan Schmidt vor die größte Herausforderung stellte. Schmidt bewahrte seine Elf in letzter Sekunde mit einer Fußabwehr vor dem Rückstand (13.). In der eigenen Offensive ging für das Team von Michael Hiemisch nicht besonders viel. Lediglich Danny Wild und Alexander Mattern konnten die Hertha-Abwehr etwas beschäftigen (21./34.). Es fehlte letztendlich aber die letzte Genauigkeit, um Hertha-Keeper Leon Brüggemeier zu überwinden. So ging es mit einem 0:0 in die Kabine.

Auerbach kam aktiver aus der Pause und hätte fast die Führung erzielt. Sebastian Schmidt setzte sich stark auf der linken Außenbahn durch und flankte auf den freien Marc-Philipp Zimmermann, der aus fünf Metern knapp am Kasten vorbeiköpfte (51.). Auch in den nachfolgenden Minuten drückten die Vogtländer die Hausherren in ihre eigene Hälfte und kamen durch Wild zu dem nächsten Hochkaräter. Aus acht Metern Torentfernung scheiterte Wild an der eigenen Präzision (69.). Wenige Augenblicke später war es dann jedoch soweit. Wild setzte sich auf der linken Außenbahn klasse durch und flankte auf Zimmermann, der aus spitzem Winkel zur umjubelten Führung einköpfte (75.). Das sollte jedoch noch nicht der Schlusspunkte der Partie sein. Rückkehrer Schieber setzte sich im Laufduell mit Vaclav Heger durch und schockte die VfB-Kicker in der letzten Minute mit dem 1:1 (90.). Sehr ärgerlich für die Hiemisch-Elf, die somit knapp den zweiten Sieg in Serie verpasste.

Die Stimmen zum Spiel:

Michael Hiemisch (Auerbach): "Der Punkt fühlt sich fürchterlich an, aber die Mannschaftsleistung nicht. Nach unserem harten Programm bei Hertha BSC II so zu spielen, ist ganz stark. Uns helfen aber nur Siege. Wir müssen uns nur eins vorwerfen lassen: dass wir das 2:0 nicht gemacht haben. Bitter ist, dass eine Aktion zum Gegentreffer führt. Hertha hat in der zweiten Halbzeit kaum Angriffe gefahren und dann bekommen wir so ein Gegentor."

Ante Covic (Berlin): "In der ersten Halbzeit waren wir besser. In der zweiten Halbzeit hat der Gegner klar dominiert und auch zurecht mit 1:0 geführt. Dann war es für mich sogar nur eine Frage der Zeit, wann der Gegner - aufgrund seiner Dominanz - das 2:0 macht. Aber ein Spiel dauert eben 90 Minuten. Wenn du neun Spiele in Folge nicht verlierst, dann verlierst du auch nicht den Glauben daran, dass du noch ein Tor machen kannst. Meine Mannschaft hat bis zur letzten Sekunde daran geglaubt, auch wenn wir spielerisch nicht unser bestes Spiel gemacht haben."