Der Spitzenreiter aus Berlin begann mit vier Änderungen in der Startelf gegenüber dem 0:2 gegen Nordhausen. Bei der BSG Chemie begannen Denny Krahl für Valentino Schubert sowie Tomas Petracek für Daniel Heinze. Zudem nahm Elvir Ibisevic, der Cousin von Bundesliga-Akteur Vedad Ibisevic, erstmals auf der Bank der Leutzscher Platz. Nach ausgeglichenem Beginn übernahm Hertha nach etwa 15 Minuten das Kommando. Die erste gute Möglichkeit führte gleich um 0:1 aus Leipziger Sicht. Einen Konter schloss Berlins Angreifer Muhammed Kiprit erfolgreich zur Führung für die Gäste aus spitzem Winkel ab (16.). In der Folge erarbeiteten sich die Sachsen einige Standards, die jedoch zu ungenau ausgeführt wurden. Auf der Gegenseite stand Pal Dardai bei einem Freistoß völlig frei, umkurvte seinen Gegenspieler und schob zum 0:2 ein (24.). Bis zur Pause hatten Tony Fuchs und Lazar Samardzic gar das 0:3 auf dem Fuß (27./28.). Chemie nun bemüht, vor allem der agile Tomas Petracek agierte jedoch glücklos. Die Chance zum 1:2 gab es dennoch: Björn Nikolajewskis Schuss landete aus 20 Metern nur einen halben Meter neben dem Gehäuse.

Mit Beginn der zweiten Hälfte wurden die Leutzscher offensiver. Zunächst scheiterte Alexander Bury am Innenpfosten (48.). Auch in der Folge war die BSG präsenter und drückte auf den Anschluss, agierte aber in der letzten Aktion oft zu ungenau. Berlin zog sich etwas zurück und lauerte auf Konter bzw. setzte selbst teilweise Nadelstiche. Bury per Fußspitze nach einer flach hereingebrachten Ecke von Bolzte (gehalten /66.) hatte die nächste Chance zum Anschluss.