Nach dem ersten Erfurter Saisontreffer durch Danilo Dittrich keimte bei den Hausherren die Hoffnung auf etwas Zählbares (51.). Doch das 1:1 hatte nur bis zur 66. Minute Bestand. Romarjo Hajrulla markierte nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung das 2:1 aus Sicht von Lok. Erfurt machte sich mit mehreren Abseitsstellungen das Leben schwer. Immerhin sorgte der eingewechselte Marc-Frank Brasnic in der Offensive für Belebung. Die Thüringer gaben nicht auf. Selim Aydemir dribbelte sich durch die Mitte und glich zum 2:2 aus (81.). Danach kämpften beide Teams um den Sieg, es blieb aber bei der Punkteteilung, auch weil zum Beispiel Morten Rüdiger in der Nachspielzeit an der Latte scheiterte.

Thomas Brdaric (Erfurt): "In den ersten 15 Minuten haben wir unsere Nerven nicht im Griff gehabt. Das hat der Gegner gnadenlos ausgenutzt. Das darf nicht passieren, dass wir den Gegner so einladen. Lok ist mit Rückenwind hierhergekommen. Wir haben eine erfahrene Abwehr. Die muss das cooler spielen. Später hatten wir das Spiel im Griff und hätten mehr herausholen können. In der zweiten Halbzeit war es ein offenes Spiel. Gegen Lok kannst Du nicht alles verteidigen. Leipzig hat mit den Einwechslungen noch Power reinbekommen. Aber ich glaube, dass wir gestärkt aus diesem Spiel gehen, um in Cottbus einen Dreier zu holen"