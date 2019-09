Nach der Pause durfte Matthias Steinborn gegen seinen Ex-Klub BFC Dynamo ran. Der 30-Jährige, der bei den Berlinern ausgebildet worden war, prüfte mehrfach Torwart Kevin Sommer. Lok stand phasenweise ziemlich hoch, um den Gegner früh beim Spielaufbau zu stören. Doch auch nach dem Platzverweis von Berlins Andreas Pollasch (67.) blieb dem Favoriten ein Treffer verwehrt. In der Schlussphase ging es kurzzeitig sogar mit zehn gegen zehn Spielern zur Sache, da der angeschlagene Patrick Wolf nicht ausgewechselt werden konnte. Das Wechselkontingent war erschöpft. Die "Loksche", die auf Rang vier rutschte, empfängt am Freitag Wacker Nordhausen. Einen Tag später muss der BFC Dynamo zum FC Energie Cottbus.

Björn Joppe (Lok Leipzig): "Es ist schwierig, ein Fazit zu finden. Die Jungs haben hängende Köpfe, obwohl wir noch ungeschlagen sind. Der Schiedsrichter hätte öfters laufen lassen sollen, aber das Problem haben wir schon seit Wochen. Wir haben zwei halbe Chancen aus Standards heraus. Wir müssen Zickert ein Kompliment machen, wie er den Ball von der Linie kratzt. Wir tun uns hier schwer – wir wissen nicht genau ob es am Stadion liegt. Vielleicht müssen wir mal ein Spiel verlieren. Wir hatten zwei, drei Momente, wo man sieht, dass nicht der letzte Wille da ist. Die Jungs wollen keinen Fehler machen. Für den Kopf wäre es gut, mal ein Spiel zu verlieren. Ich glaube, am Ende ist der Punkt für beide Seiten verdient."



Christian Benbennek (BFC Dynamo): "Ich wünschte, Du hättest das Deiner Mannschaft vor dem Spiel gesagt, 0:1 zu verlieren. Lok kann körperlich sehr dominieren. Nach dem 1:0 für uns in Erfurt waren wir komplett passiv. Wir haben daran gearbeitet, den Ball zurückzuerobern. Die Mannschaft hat sich im Training gut eingebracht. Wir wollten mit aller Macht dieses Spiel gewinnen. Wenn die Spieler vorn draufmarschieren und den Ball haben, binden sie noch eine Schleife um den Ball. Wir haben schon viele Gegentore nach Standards bekommen, heute nicht. Die Einstellung war top. Es ist ein gerechtes Unentschieden. Wenn wir die Spiele immer so angehen, werden wir auch wieder gewinnen."