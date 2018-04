Einer von zwei Elfmetern, die Budissa Bautzen heute im ersten Abschnitt verschoss. Hier scheitert Tony schmidt am Querbalken (26.). Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Im Bruno-Plache-Stadion entwickelte sich in den ersten Spielminuten ein zähes Mittelfeldgeplänkel zwischen beiden Teams. Für das erste Ausrufezeichen sorgten die Spreekicker aus Bautzen. Nach einer Ecke von Tony Schmidt faustete Lok-Keeper Benjamin Kirsten den Ball vergeblich aus dem Strafraum. Den Nachschuss schnappt sich Norman Kloß, scheitert jedoch aus zwei Metern Torentfernung (13.). Auch danach blieben die Gäste quirliger und äußerst gefährlich. Schmidt drang in den Lok-Strafraum ein und wurde von Kirsten leicht berührt. Der Schiedsrichter zeigte nach gefühlten drei Minuten auf den Punkt. Der Gefoulte trat selbst an und setzte den Ball an die Latte (26.). Kurz darauf bekamen die Ostsachsen aber eine erneute Chance vom Punkt. Wieder wurde Schmidt im Strafraum gefoult. Dieses Mal trat jedoch Martin Hoßmang an (39.). Wieder bewahrte die Latte den 1. FC Lok vor dem Rückstand. Für die Blau-Gelben ging es mit einem glücklichen 0:0 in die Halbzeitpause.