Kalt war es am Abend in Leipzig und so richtig Feuer zum Aufwärmen bot die Partie gegen Union Fürstenwalde nicht. Dennoch waren die Blau-Gelben über weite Strecken spielbestimmend. Bildrechte: IMAGO

Heiko Scholz baute seine Startelf, im Gegensatz zum knappen 1:0-Sieg in Luckenwalde, auf drei Positionen um und brachte Kapitän Markus Krug, Marcel Trojandt und Ryan Malone von Anfang an. Die erste Halbzeit im Bruno-Plache-Stadion bot nicht viele Highlights. Doch für die wenigen sorgten die Hausherren selbst. Nach einem Freistoß von Paul Maurer schnappte sich Robert Berger den Ball und flankte auf den lauernden Hiromu Watahiki, der sofort volley abschloss. Ein Spree-Kicker hechtete sich jedoch noch in den Schuss und verhinderte die Lok-Führung (16.). Die Gäste aus Fürstenwalde übernahmen überwiegend den passiven Part des Spiels und hatten in den entscheidenden Lok-Vorstößen immer ein Bein im Weg. So ging es torlos in der Halbzeitpause.