Lok Leipzig kann sich über einen erfolgreichen Saisonstart freuen und ist in dieser Saison noch ungeschlagen.

Lok Leipzig kann sich über einen erfolgreichen Saisonstart freuen und ist in dieser Saison noch ungeschlagen.

Lok Leipzig kann sich über einen erfolgreichen Saisonstart freuen und ist in dieser Saison noch ungeschlagen. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Mit der drittbesten Defensive der Regionalliga Nordost waren dem 1. FC Lok Leipzig an den bisherigen acht Spieltagen kaum die Punkte zu nehmen. Mehrfach kämpfte sich die Elf von Teamchef Björn Joppe zurück. "Da steckt Moral in der Mannschaft. Alle sind zufrieden, ziehen mit. Da ist viel zu erreichen", lobte Joppe im Gespräch mit "Sport im Osten" sein Team.

Unverzichtbar ist beim 1. FC Lok vor allem Scorer und Standardspezialist Aykut Soyak. Der offensive Mittelfeldspieler, der von Viktoria Berlin nach Probstheida gewechselt war, steuerte bereits vier Tore und drei Vorlagen bei. Für den 24-jährigen Knipser, der durchschnittlich alle 126 Minuten den Ball im Kasten unterbringt, läuft es richtig gut. Schon jetzt hat Soyak genauso viele Treffer erzielt wie in der vergangenen Saison.

Beim BFC Dynamo, der mit drei Siegen in die Spielzeit gestartet war, lief es zuletzt eher schlecht als recht: Niederlage gegen Altglienicke, Remis gegen Aufsteiger Lichtenberg und Niederlagen gegen Hertha II und bei Rot-Weiß Erfurt. Beim Team des neuen Trainers Christian Benbennek (vorher bis November 2018 bei Havelse) ist das Torverhältnis nach dem Sahnestart inzwischen negativ. Ronny Garbuschewski, bis dato mit vier Regionalliga-Toren der treffsicherste BFC-Spieler, ist einer von wenigen, die regelmäßig Torgefahr ausstrahlen. Allerdings hat er aktuell andere Sorgen. Joppe warnte dennoch: "Das ist eine sehr robuste Mannschaft, die im zentralen Mittelfeld ihre Stärke hat. (…) Wir können uns nicht darauf ausruhen, dass wir ungeschlagen sind."

Im Jar 2000 gewann Lok - damals mit Trainer Achim Steffens - letztmals beim BFC Dynamo. Bildrechte: imago images / Wolf

Nimmt Leipzig etwas aus der Hauptstadt mit? Wenn ja, wäre es der erste Sieg der Probstheidaer beim BFC seit dem 13. Mai 2000. Damals gewann der VfB unter Trainer Joachim Steffens durch Tore von Alexander Dürr, Marco Kurth und Maik Kunze mit 3:2. Beim damaligen Spiel in der Regionalliga Nord Ost fanden 335 Zuschauer ins Sportforum Hohenschönhausen. Am Sonntag (ab 13:30 Uhr im Liveticker) dürften mehr Fußball-Interessierte dabei sein. Joppe, der die Statistik kennt, fordert einen selbstbewussten Auftritt seines Teams. "Der Jahn-Sportpark liegt Lok Leipzig nicht wirklich, aber wir wollen drei Punkte mitnehmen", so seine klare Ansage.