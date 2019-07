Schlag auf Schlag ging es auch auf dem Rasen zu. Bereits nach 40 Sekunden zappelte der Ball im Netz – in dem der Gastgeber. Muhammed Kiprit bediente Berlins Jungstar Dennis Jastrzembski, welcher aus etwa zehn Metern in halblinker Position ins lange Eck einnetzte. Lok Leipzig erholte sich vom Rückstand relativ schnell und erhöhte kontinuierlich die Schlagzahl. Bereits nach sieben Minuten hatte David Urban die Riesenchance zum Ausgleich, köpfte aus Nahdistanz aber den eigenen Mann an.