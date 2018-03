Kirsten verhindert Rückstand

In der ersten Halbzeit haben die 2073 Zuschauer ein flottes und durchaus spannendes Regionalliga-Spiel gesehen. Der 1. FC Lok kontrollierte das Geschehen und machte Druck auf das Tor der Berliner. Die Gäste waren aber durch Konter immer brandgefährlich. Beide Teams kreierten sich Möglichkeiten. So zum Beispiel in der 32. Minute: Robert Berger flankt von rechts auf Paul Maurer, der in der Mitte frei vorm Tor steht. Die VSG-Abwehr war jedoch wachsam und konnte den Ball zur Ecke klären. Auf der anderen Seite gab es eine Großchance für Altglienicke (38.). Mustergültiger Konter über Rene Pütt, der den Ball zu Denis Mrkaljevic schiebt, der aber den Leipziger Schlussmann Benjamin Kirsten nicht überwinden kann und damit die mögliche Führung für Altglienicke verschenkt.

Maurer ist „Man of the Match“

Halbzeit zwei startete direkt mit einem Tor für Lok (47.) Vom linken Strafraum-Eck trat Maurer einen Freistoß. Der Ball schlug im langen Eck ein. Jetzt macht die Loksche ordentlich Dampf und kam zu einigen Torchancen, die aber VSG-Schlussmann Dan Twardzik abwehren konnte. Von Altglienicke war in dieser Phase nicht mehr viel zu sehen. In der 86. Minute war es wieder Maurer, der nach einem Konter über links die Kugel zum 2:0 versenken konnte und so zum umjubelten „Man of the Match“ für die Leipziger wurde.

Das sagten die Trainer:

Miroslav Jagatic (Altglienicke): "Es war ein verdienter Sieg für Lok. In der ersten Halbzeit war es ein guter Schlagabtausch. Wir hatten nur wenige klare Tormöglichkeiten. Nun müssen wir unsere Punkte woanders holen. Leider hat mein Team meine Anweisungen vom Spielfeldrand nicht verstanden, weil ich ein Lautstärke-Duell mit den Fans hatte."

Heiko Scholz (Leipzig): "Wir haben verdient gewonnen. Altglienicke war ein sehr gute Mannschaft. Sie werden mit dem Abstieg sicher nichts zu tun haben. Wir sind noch nicht so weit, dass wir ohne weiteres jede Mannschaft an die wand spielen können. Dennoch war es ein tolles Spiel. Wir freuen uns über die drei Punkte und hoffen am Sonntag wieder spielen zu können."