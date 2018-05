Die Zuschauer sahen in der Partie wenig Chancen - aber die hatten es in sich. Einen indirekten Freistoß nach Rückpass nutzte Malone aus 11 m nicht (8.). Später nahm Wacker-Keeper Berbig Gott- schick den Ball vom Fuß (38.). Nach der Pause machte es Gottschick allein vor Berbig besser und traf (59.). Die Entscheidung besorgte Lorincak aus 7 m (82.). Nordhausen war spielerisch insgesamt besser, hatte aber nur eine Großchance (Becker/74.).

Volkan Uluc (Nordhausen): "Es war ein verdienter Lok-Sieg. Wir haben in der zweiten Halbzeit einige Fehler gemacht und haben uns auskontern lassen. Glückwunsch an Lok und alles Gute."



Heiko Scholz (Leipzig): "Es war ein verdienter Sieg. Das Spiel war nicht so einfach, gerade die Spieler, die uns verlassen, haben heute eine gute Leistung gebracht. Wir haben nun noch ein Spiel am Samstag und sind dann froh, dass die Saison vorbei ist."