Dass in dem altehrwürdigen Stadion im Prenzlauer Berg gespielt werden kann, stand lange nicht fest. Denn das reguläre Flutlicht wurde im Zuge des Abrisses, der im Sommer 2020 so richtig beginnt, bereits entfernt. Der Aufbau einer mobilen Fluchtlichtanlage verzögerte sich, sodass die Partie BFC Dynamo gegen Wacker Nordhausen auf den 27. November verlegt werden musste. Just an dem Tag war es dann auch soweit.