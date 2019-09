Heiko Scholz (Nordhausen): "Die Zuschauer haben ein sehr intensives und interessantes Spiel gesehen. In der ersten Halbzeit haben wir 1:0 geführt durch eine Standardsituation. Da haben wir auch nicht viel zugelassen, bis auf eine gute Chance, die abgefälscht zur Ecke ging. Wir wussten, dass das hier nicht einfach ist. Die Ergebnisse waren vielleicht nicht so, aber ich habe die paar Spiele auch gesehen, die hätten anders ausgehen können. In der zweiten Halbzeit wussten wir, dass wir zulegen und noch zwei, drei Konter fahren müssen, um das 2:0 zu machen. Und dann kam diese ominöse eine Minute, wo wir in Babelsberg ausgekontert werden. Dann zeigen unsere Jungs noch Moral und machen das 2:2. Die Rote Karte muss ich mir nochmal anschauen, eigentlich kann Scholli gar keinen foulen. Dann spielen wir endlich Fußball und haben noch zwei gute Möglichkeiten. Deswegen bin ich mit dem Punkt zufrieden."



Marco Vorbeck (Potsdam): "Ich bin total stolz auf die Mannschaft, wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Wie sie sich gewehrt und ein 0:1 noch in ein 2:1 umgewandelt hat. Für meinen Geschmack hatten wir etwas zu viel Respekt am Anfang. Das Gegentor war natürlich wieder blöd - ausgerechnet ein Rostocker. Wo wir uns vorher drauf vorbereitet haben und gesagt haben, Hexe ist sehr kopfballstark, der ist, glaube ich, 3,50 Meter groß. Zweite Halbzeit ist die Mannschaft besser rausgekommen und hat gefightet bis zum Umfallen. Was mich irritiert, ist, dass wir nach einer Führung das Zittern kriegen. Daran müssen wir arbeiten. Am Ende bin ich gemischter Gefühle: Einerseits stolz auf die Mannschaft. Andererseits enttäuscht, dass wir wieder nur mit einem Punkt hier rausgehen."