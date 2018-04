Beil stochert für Germania erfolgreich

Neugersdorf blickte bereits vor dem Spiel auf eine beachtliche Serie von sechs Spielen ohne Niederlage und zwölf Punkten. Trotzdem ist der Klassenerhalt immer noch nicht in trockenen Tüchern. Das Spiel gegen den aktuellen Tabellen-Vierten Germania Halberstadt begann sehr flott, in den ersten sieben Minuten gab es je eine gute Aktion auf beiden Seiten. Zunächst musste sich Neugersdorfs Keeper Samuel Aubele bei einem Flachschuss von Patrik Twardzik strecken. Auf der anderen Seite versuchte sich Milan Matula aus zwölf Metern, ohne Paul Büchel im Germania-Tor vor ernsthafte Probleme zu stellen. Dann passierte 30 Minuten nicht, bis zu einer Ecke für die Gäste. Benjamin Boltze brachte den Ball auf den Kopf von Twardzik, Aubele ließ prallen und Florian Beil stocherte die Kugel in die Maschen.

Neugersdorf griffiger und belohnt

Nach dem Wechsel wurden die nun stärkeren Bemühungen der Gastgeber früh belohnt. In der 58. Minute köpfte Matula den Ball aus sechs Metern ins lange Eck. Die punktgenaue Eingabe hatte Jaroslav Dittrich gebracht. Im Gegenzug hätte Halberstadts Tom Nattermann den alten Abstand wieder herstellen können, sein verunglückter Fallrückzieher aus fünf Metern landete aber in den Armen von Aubele. Mit den eingewechselten Stepan Vachosek und Rojas Vidal wurde das Spiel des FCO zwingender und in der 68. Minute führten die Oberlausitzer. Nach einer tollen Kombination über mehrere Stationen lupfte Dittrich den Ball in die Maschen. In der Schlussphase warfen die Gäste alles nach vorn, drängten mit Macht auf den Ausgleich. Das Tor erzielten aber die Neugersdorfer, nach Dittrichs Flanke köpfte Bocar Djumo aus sechs Metern zum 3:1-Endstand ein.

rei/jk

Die Stimmen zum Spiel:

Manfred Weidner (FC Oberlausitz): "Für uns war es ganz wichtig heute zu gewinnen. Nun haben wir alles selbst in der Hand. Wir begannen behäbig und fingen uns das 0:1 ein. Nach der Halbzeit haben wir alles mobilisiert. Die ganze Mannschaft hat das Ruder herumgerissen. Die Moral stimmt. Wir haben die 2. Halbzeit 3:0 gewonnen."