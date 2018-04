In den Anfangsminuten gaben die Gäste den Ton an und gingen durch Innenverteidiger Peter Misch mit einem Schuss aus 14 Metern in Führung (11.). Danach wurden die Hausherren besser und kamen durch Kapitän Karl Petrick zum Ausgleich. Aus 18 Metern traf er ins linke Eck - 1:1 (24.). Mit einem Kopfball von Antonin Rosa ging der FCO in einer munteren ersten Hälfte schließlich in Front (31.).

Lok-Trainer Heiko Scholz (Archiv) Bildrechte: IMAGO