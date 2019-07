Sven Körner (Halberstadt): "Es ist immer schwer am ersten Spieltag, da man nicht weiß, wo man steht. Die Jungs haben das, was wir besprochen haben, sehr gut umgesetzt. Das Ergebnis täuscht ein wenig, weil wir in der zweiten Halbzeit einfach effektiv waren. Aber wir müssen am Boden bleiben und demütig sein. Trotzdem sind wir auch hungrig auf weitere Siege. Es ist natürlich ein Auftakt nach Maß, am Mittwoch wollen wir dann nachwaschen. Wir haben heute ergebnisorientierten Fußball gespielt. Mit den Ergebnissen kommt dann hoffentlich auch ein Mehr an Spielkontrolle. Wir hatten einen Umbruch und müssen uns zunächst finden. Für uns gilt es, erst einmal so viele Punkte wie möglich für den Klassenerhalt zu holen."