Leipzigs Paul Schinke in Aktion gegen zwei Viktoria-Spieler.

Unverändert starteten Lok und die Viktoria in die zweite Hälfte. Auf dem Rasen blieb es zunächst beim bekannten Bild: Während Lok optisch überlegen blieb, verlegte sich Berlin aufs Kontern und schaffte es, immer wieder Nadelstiche zu setzen. Nach 54 Minuten stockte den über 3.200 Anhängern kurz der Atem, als Berlins Rafael Brand völlig freistehend aus elf Metern vorbeizielte.



Danach spielte jedoch fast noch Lok. Mit den Einwechslungen von Stephane Mvibudulu und Ishmael Schubert-Abubakari (68.) brachte Lok-Trainer Wolfgang Wolf frischen Wind rein. Und in der Tat: In der Schlussphase spielten nur noch die Hausherren. Nachdem Maik Salewski nach 66 Minuten aus spitzem Winkel den Pfosten getroffen hatte, hatte Joker Schubert-Abubakari ebenfalls das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch erneut am Gebälk (72.). Bis zum Schlusspfiff drückte Lok auf den Sieg, der jedoch nicht mehr gelingen wollte.