Fußball | Regionalliga Warmmachen fürs Leipziger Derby

15. Spieltag

Meuselwitz macht am Freitag den Anfang und Halberstadt zieht am Sonnabend nach. In Berlin wartet am Sonntag der Klassiker BFC gegen den 1. FC Lok Leipzig. Im Duell der Sachsenpokal-Halbfinalisten treffen Chemie Leipzig und Neugersdorf aufeinander. Außerdem sind Auerbach, Bautzen und Nordhausen im Einsatz.