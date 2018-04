Immerhin: Auerbach hat wie der FC Oberlausitz Neugersdorf, der am Mittwoch beim BFC Dynamo antritt, erst 25 Spiele absolviert und damit drei weniger als die Leipziger, die am Mittwoch zuschauen müssen. Immerhin eine Partie weniger als Chemie haben die Bautzener, die bei Germania Halberstadt spielen, auf dem Konto. Gerade für Auerbach ist die Ausgangsposition also gar nicht so schlecht. Trotzdem lastet viel Druck auf den Auerbachern, gerade gegen einen direkten Kontrahenten. Neugersdorf und Bautzen, die in ihren Spielen eher Außenseiter sind, haben einen solchen Druck nicht.

Bei Lok Leipzig rettete Bautzen am Wochenende ein Remis. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister