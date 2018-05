Wir erinnern uns: Wegen Blitz, Donner und heftigem Regen beendete Schiedsrichter Steven Greif die Partie in Halberstadt am 11. April nach weltrekordverdächtigen 17 Sekunden. Nun also die Neuansetzung. Ein Blick auf den Wetterbericht: In Halberstadt soll am Mittwoch die Sonne scheinen, am Nachmittag könnte es etwas tröpfeln. Gewitter ist aber nicht angesagt. Gute Voraussetzungen für einen 90-Minuten-Kick.