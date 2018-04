Fußball | Regionalliga Im Tabellenkeller werden dringend Punkte benötigt

Hauptinhalt

22., 25. & 26. Spieltag

In vier direkten Duellen treten die acht mitteldeutschen Regionalliga-Teams am Mittwoch bei Nachholspielen gegeneinander an. Für Auerbach, Chemie Leipzig, Neugersdorf und Budissa Bautzen geht es dabei um ganz wichtige Zähler im Abstiegskampf.