In der Liga ist der FC Oberlausitz Neugersdorf bereits seit fünf Spielen ungeschlagen, erst am Sonntag gewann das Team von Trainer Manfred Weidner im Abstiegsduell gegen die VSG Altglienicke 2:0 - was letztlich zur Entlassung von Coach Miroslav Jagatic bei den Rand-Berlinern am Montagabend führte. Dennoch steht der FCO mit aktuell 36 Punkten nur knapp vor der gefährlichen Zone, die je nach Zahl der Absteiger bei Platz 15 oder 16 beginnt. Allerdings haben die Neugersdorfer, derzeit auf Rang 13 platziert, noch ein Spiel weniger als Budissa Bautzen (Platz 14) und zwei weniger als Chemie Leipzig (15).

Trainer Manfred Weidner kämpft mit dem FCO noch gegen den Abstieg (Archiv). Bildrechte: IMAGO