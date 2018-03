Es läuft dieses Jahr einfach nicht rund beim FC Oberlausitz Neugersdorf. Durch einen späten Gegentreffer hat der FC Oberlausitz Neugersdorf die nächste Niederlage eingefangen und verlor mit 0:1 (0:0) gegen den FSV Union Fürstenwalde. Somit wartet der FCO in diesem Jahr weiterhin auf den ersten Dreier.



Die Gäste aus Brandenburg bewiesen schon in der letzten Woche, dass sie ein unangenehmer Gegner sein können und erspielten sich ein 1:1 beim derzeit formstarken 1. FC Lok Leipzig. Auch bei den Sachsen starteten die Brandenburger spielbestimmend und kamen vor allem durch Offensivspieler Andor Bolyki zu aussichtsreichen Chancen. In der 13. Spielminute verhinderte der FCO-Pfosten den Rückstand (13.). In den nachfolgenden Spielminuten kamen die Hausherren besser in die Partie und wären fast durch Dennis Blaser in Führung gegangen. Nach einem weiten Pass lief der Stürmer alleine auf Fürstenwalde-Torwart Niklas Bolton zu, vertändelte aber den Ball leichtfertig (33.). Die letzte große Chance in dieser Partie. Der FC Oberlausitz zeigte sich zu oft von der hektischen Seite und ließ die zündende Idee im Offensivspiel vermissen. Die Gäste aus Fürstenwalde holten kurz vor dem Ende der Partie zum „Todesschlag“ aus und stachen durch Stürmer Danny Breitfelder zu. Dieser schob sich geschickt an Milan Matula vorbei und sorgte für die ärgerliche 0:1-Niederlage der Sachsen.

Bittere Zeiten für den FC Oberlausitz Neugersdorf. Im Jahr 2018 wartet der FCO weiterhin auf den ersten Dreier. Die Luft im Abstiegskampf wird dünner. Bildrechte: IMAGO