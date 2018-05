Das spielt den Konkurrenten natürlich in die Karten, die sich in Ruhe das Ergebnis anschauen können. Demuth wetterte in der Leipziger Volkszeitung: "Bautzen und Altglienicke spielen am Sonntag, die lachen sich doch tot, denn sie wissen genau, was sie tun müssen. Wenn klar ist, dass denen ein Punkt zum Klassenerhalt reicht, dann tippe ich mal auf ein Unentschieden." Chemie spielt deshalb in Berlin "unter Protest". Der Einspruch gegen die Ansetzung am Freitag war vom Verband wegen Terminproblemen abgelehnt worden.