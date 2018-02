Das letzte Pflichtspiel von Lok Leipzig liegt schon eine ganze Weile zurück. Genauer gesagt fast einen Monat: Am 27.01.2018 starteten die Leipziger beim ZFC Meuselwitz in die Rückrunde und verloren mit 0:2. Was danach folgte, waren eine lange Reihe von Spielabsagen: Fürstenwalde, Luckenwalde, Babelsberg und zuletzt die Partie gegen Wacker Nordhausen konnten alle wegen der Unbespielbarkeit des Platzes nicht ausgetragen werden. Obwohl die Elf von Heiko Scholz mittlerweile drei Spiele weniger auf dem Konto haben, stehen sie mit 30 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz, gleich gefolgt von Viktoria Berlin auf Rang sechs. Die Berliner mussten sich am letzten Wochenende mit 1:3 gegen Hertha II geschlagen geben. Sportdirektor Rocco Teichmann weiss, dass es gegen Leipzig nicht einfach wird: „Wir empfangen mit Lok Leipzig eine körperlich sehr robuste Mannschaft. Vor allem bei diesem Wetter und diesen Bedingungen müssen wir besonders bei Standards aufmerksam sein.“ Die letzte Partie zwischen beiden Teams endete mit einem 1:0-Sieg für die Viktorianer.

Lok-Trainer Heiko Scholz möchte unbedingt einen Auswärtssieg gegen Viktoria Berlin einfahren. (Archiv) Bildrechte: IMAGO