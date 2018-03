Fußball | Regionalliga In Bautzen, Leipzig und Nordhausen geht es rund

Hauptinhalt

25. Spieltag

Immerhin vier mitteldeutsche Mannschaften dürfen am Wochenende um Regionalliga-Punkte spielen. Bautzen empfängt am Samstag den BFC Dynamo. Am Sonntag sind Chemie Leipzig, der ZFC Meuselwitz und Wacker Nordhausen gefragt.