Der 26. Spieltag der Regionalliga steht am Wochenende an und für einige Vereine handelt es sich schon um regelrechte Endspiele. Da zu befürchten ist, dass gleich mehrere Drittliga-Vereine aus dem Bereich des Nordostdeutschen Fußballverbandes absteigen, erhöht sich die Zahl Abstiegsplätze in der Regionalliga Nordost. Schon Platz 15 in der Endtabelle könnte nicht zum Klassenerhalt reichen. Ein Verein, der davon betroffen sein könnte ist die BSG Chemie Leipzig. Im letzten Jahr aufgestiegen, haben die "Leutzscher" bisher eine solide Saison gespielt mit Achtungserfolgen gegen Viktoria Berlin oder Babelsberg. Zuletzt gab es eine Serie von vier Spielen in Folge ohne Niederlage. Am kommenden Wochenende (Sonntag, 13:30 Uhr) erwartet die Messestädter der Tabellenvierte von Wacker Nordhausen.