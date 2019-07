Die Mannschaft von FCL-Trainer Rainer Lisiewicz musste zwar den Ausfall von Sascha Pfeffer kompensieren, doch sie fand früh in die Spur. Der neu in die Startelf gerückte Stephane Mvibudulu nutzte die erste gute Chance der Gäste prompt zur Führung. Der Stürmer, der diesen Sommer ablösefrei von Sonnenhof Großaspach gekommen war, markierte aus etwa drei Metern seinen ersten Pflichtspieltreffer für die Sachsen (3.). Danach dominierten die Leipziger das Geschehen, standen hoch und lauerten auf weitere Möglichkeiten. Doch auf die bis dahin 2019/20 noch torlosen Erfurter setzten sich gelegentlich in Szene. Velimir Jovanovic, der beim Ligastart bei Viktoria Berlin noch von der Bank gekommen war, legte einen satten Treffer per Seitfallzieher hin (31.). Doch er stand wohl knapp im Abseits. Zudem machte Selim Aydemir mit einem Lattenkracher vor der Pause auf sich aufmerksam (42.).